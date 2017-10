University Student Registration for Universities Academic Year 2016/2017, Deadline July 7

Student Registration for Universities (Academic Year 2016/2017)





Registration for all courses further extended untill 7th July 2017 due to Postal Strike. Earlier deadline was June 30.



විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් සිල්වා සදහන් කළේ හෙටින් (30) අවසන් වීමට නියමිතව තිබූ ලියාපදිංචි වීම කාලසීමාව ලබන මස 07 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කළ බවයි. විශ්වවිද්‍යාලවල ලියාපදිංචිය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවන ගැටලු සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ පොදු දුරකථන අංක දෙක වන 0112695302 සහ 0112695301 යන දුරකථන අංක දෙක වෙන්කර තිබෙනවා. අදාළ දුරකථන අංක අමතා විභාග අංක ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු යොමු අංකය ලබා ගත හැකි බවයි. අදාල යොමු අංක විශ්ව විද්‍යාල කොමිසන් සභාවට පැමිණ ලබා ගත හැකි බව ද ඔහු සඳහන් කළා. විශ්වවිද්‍යාලවල ලියාපදිංචි විය යුත්තේ online ක්‍රමයට වන අතර ඒ සඳහා යොමු අංකය අවශ්‍ය වනවා.





Call UGC & get Reference number by calling below numbers.



0112695302 & 0112695301









Registration for all courses extended untill July 7th, 2017





