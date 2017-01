Finally Good news for students.

University Hanbook Released January 25.



විශ්ව විද් ‍ යාල ප ‍ ් ‍ රවේශ අත්පොත 25 නිකුත් කරමට නියමිතයි



Campus Handbook for University entrance has been released & student can buy from island-wide agents / bookshops. Student can apply via

UGC says Students can Only apply through the Internet this time (Only Apply via Online).





Students can use "Nenasala Centers" to registration purposes freely.





University HandBook Distribution Agents District wise - Click





Process of calling for university applications for new academic year will begin from January 25th.





Campus HandBook ( විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව නිකුත් කර ඇති විශ්ව විද්‍යාල අත්පොත ) RELEASE January 25.





2016/2017 University Academic Year students read this full article. (Important)